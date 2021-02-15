Последние новости на 15 февраля 2021: Три района Краснодара почти сутки были без тепла

Фото: мэрия Краснодара

«Комсомольская правда» - Кубань» сообщает последние новости на 15 февраля 2021 года.

В Краснодаре в ночь на 14 февраля произошла авария на теплосетях. АТЭК сообщила, что во время обхода теплосетей специалисты увидели странный пар близ самой крупной котельной города, от которой тепло идет в Юбилейный, Славянский и Фестивальный микрорайоны. С последствиями аварии разбирались весь день.

В Адлерском районе Сочи всю ночь горел рынок. В 03:03 спасатели получили сообщение о пожаре в двухэтажном здании, расположенного на ул. Демократической. Пострадавших не было.

Власти Успенского района отчитались о привлечении почти 850 млрд. рублей. На эти деньги власти отремонтировали 7 школ и детских садов, а еще стадион.

За ночь на трассы Краснодарского края высыпали более тысячи кубов противогололедных материалов. Для расчистки полос движения задействовано 186 единиц техники. В течение прошедших вечера, ночи и утра было применено почти 1164 кубометра противогололедных материалов и просыпано 94 тонны соли.