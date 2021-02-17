Последние новости на 17 февраля 2021: дело членов банды Цапка направили для утверждения обвинительного заключения

Сергей Цапок - главарь банды

Последние новости на 17 февраля 2021. Дело членов банды Цапка направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В конце прошлого года следователи предъявили обвинения участникам кущевской банды в вымогательстве.

ФСБ на Кубани задержала крупного наркокурьера с 3 килограммами мефедрона. Наркотики мужчина прятал в собственном автомобиле.

Жительница Сочи зарегистрировала у себя в доме почти 70 иностранных мигрантов. Свой поступок женщина объяснила чувством сострадания.

В Апшеронском районе введен режим ЧС из-за снегопадов Дорожники, а также экстренные и коммунальные службы круглосуточно работают в режиме повышенной готовности.

Школы Адыгеи на неделю перевели на удаленку из-за непогоды. В республике снегопад продолжается, из-за школьников оставляют дома, с ними будут заниматься по видеосвязи.