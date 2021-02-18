Последние новости на 18 февраля 2021: Водители краснодарских маршруток возят пассажиров бесплатно

Последние новости на 18 февраля 2021. Водители краснодарских маршруток возят пассажиров бесплатно. На некоторых маршрутах города пассажиры случайным образом уже несколько дней не оплачивают проезд.

На Кубани под тяжестью снега рухнула кровля 16-квартирного жилого дома. Разрушения произошли на площади в 150 квадратных метров.

На Кубани СК начал проверку по факту загадочной смерти женщины в бассейне одной из баз отдыха. Трагедия произошла в Отрадненском районе.

Абрамович заинтересовался гостиничным бизнесом в Геленджике. Миллиардер обратил особое внимание на создание гостиничного комплекса класса «люкс» с виноградником.

В Сочи оползень разрушил дорогу на улице Ломоносовской. Обрушение грунта произошло в Хостинском районе курорта, происшествие спровоцировали сильные осадки.