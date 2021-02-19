Последние новости на 19 февраля 2021: Администрация района опровергла задержание мужчины, напавшего на 101-летнего ветерана Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости на 19 февраля 2021. Администрация Кавказского района опровергла задержание мужчины, напавшего на 101-летнего ветерана. Правоохранители возбудили уголовное дело, и сейчас делают все возможное, чтобы установить личность преступника, поднявшего руку на святое.

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