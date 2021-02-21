Superjet 100

Последние новости на 21 февраля 2021. Самолет подал сигнал бедствия после вылета из Краснодара. Superjet 100 авиакомпании «Азимут» выполнил рейс A4307. Она направлялся в Самара. Спустя 40 минут полета пилоты подали сигнал бедствия.

На Кубани инспекторы ГИБДД задержали пьяного угонщика автомобиля. Ранее парень уже привлекался к ответственности за пьяную езду.

Что произошло после съемок нового клипа Михаила Галустяна. Бывший участник сочинской команды КВН «Утомленные солнцем» высмеял в нем весь российский шоу-бизнес.

СК организовал проверку после массового отравления футболистов в Новороссийске. 13 детей и 1 взрослый сейчас находятся в больнице. Следователи выясняют, что стало причиной массового отравления.

Кубань вошла в число регионов с самым низким показателем заболеваемости короновирусом. Темпы прироста не превышают 0,5%, что является благоприятным эпидпризнаком.