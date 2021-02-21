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Последние новости на 21 февраля 2021: самолет подал сигнал бедствия после вылета из Краснодара

Мы собрали последние новости на 21 февраля 2021 в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Superjet 100

Superjet 100

Последние новости на 21 февраля 2021. Самолет подал сигнал бедствия после вылета из Краснодара. Superjet 100 авиакомпании «Азимут» выполнил рейс A4307. Она направлялся в Самара. Спустя 40 минут полета пилоты подали сигнал бедствия.

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