22 февраля в Краснодарском крае подтверждено 162 случая заболевания COVID-19

Данные по коронавирусу на 22 февраля 2021

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом. По данным на 22 февраля, в регионе подтверждено 162 случая заболевания COVID-19.

- Среди пациентов 93 женщины и 69 мужчин, в том числе шестеро детей. Возраст заболевших от 10 до 87 лет, - сообщает оперштаб региона.

Больше всего заболевших в Краснодаре. Здесь вирус нашли у 51 человека. На втором месте по заболеваемости – Сочи. Курорт отчитался от 14 инфицированных.

Далее идут Геленджик и Мостовской район - по девять больных ковидом.

В Тимашевском районе COVID-19 подтвердился у 7 человек. В Армавире, Горячем Ключе, Апшеронском, Приморско-Ахтарском районах – шесть новых пациентов. В Курганинском районе заболело 5 человек.

В Белореченском и Белоглинском районах - четыре. 3 человека захворали в Кореновском, Ейском, Лабинском, Тихорецком, Новопокровском районах. Два - в Анапе, Туапсинском, Отрадненском, Щербиновском, Староминском, Славянском, Новокубанском районах.

В Брюховецком, Темрюкском, Тбилисском, Кавказском, Усть-Лабинском районах и в Новороссийске – по одному инфицированному.

На аппаратах ИВЛ в регионе находятся 80 больных. Двое – на ЭКМО.

Всего заболевших в регионе (общее число) - 37502 человека. Детей из них – 2699.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 660,8.

Выздоровели 31586 человек.

Умерло – 1838 пациентов.

В больницах Кубани сейчас находятся 1131 человек. Дома лечатся от коронавируса 2947 человек.

Кстати, количество заболевших в регионе снижается. Поэтому несколько коронавирусных больниц в Краснодарском крае уже закрыли. А вот режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 28 февраля.

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