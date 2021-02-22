Минздрав Кубани озвучил данные на 22 февраля 2021: на Кубани от коронавируса скончались 14 человек

Названо количество новых жертв коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным на 22 февраля 2021 года в Краснодарском крае от коронавируса умерли 14 человек. Из них в Краснодаре скончались две женщины (60 и 61 год) и 90-летний мужчина. В Сочи умерли четыре пациента - один 68-летний мужчина и три женщины по 62, 72 и 82 лет. В Крымском районе умерло два человека - это пожилой житель Геленджика и мужчина из Темрюкского района.

- В Туапсе скончался 88-летний житель района. В Темрюке умерла 69-летняя местная жительница. В Тихорецке – 62-летний житель района, - сообщили в минздраве Кубани. - В Новороссийске зафиксирована смерть 75-летнего жителя города. В Анапе умер 57-летний местный житель.

Итого в регионе от коронавируса скончались 1838 человек с начала пандемии.

Всего 22 февраля в Краснодарском крае подтверждено 162 случая заболевания COVID-19. Среди пациентов 93 женщины и 69 мужчин, в том числе шестеро детей. Возраст заболевших от 10 до 87 лет. В больницах Кубани сейчас находятся 1131 человек. Дома лечатся от коронавируса 2947 человек.

А тем временем в Краснодарском крае сокращают число коронавирусных больниц. Так в регионе уже закрыли несколько ковид-госпиталей.

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