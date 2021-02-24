Последние новости на 24 февраля 2021: представляет ли угрозу для кубанцев турецкое судно, где отравились моряки

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Последние новости на 24 февраля 2021. После ЧП с турецким судном в Керченском проливе ввели режим повышенной готовности. Для чего это сделано, объяснил глава Темрюкского района Федор Бабенков. Однако жителей близлежащих населенных пунктов все равно беспокоит, есть ли какая-то опасность от сухогруза и стоит ли готовиться к эвакуации. На все эти вопросы ответили спасатели, которые обследовали корабль от и до.

А в это время в Новороссийске уже две недели разыскивают 16-летнего подростка. На связь с родными он не выходит, не дает знать о себе и своим друзьям.

Кроме того, правоохранители устанавливают личность мужчины, тело которого обнаружено в гараже в Геленджике. Ни документов, ни телефона у погибшего не найдено. Известно его имя - Андрей и прозвище - «Пружина».

В Сочи сноубордисты спасли отчаянного лыжника. Он выехал за пределы трассы и рухнул в 8-метровую яму. Вытащить из ледяной воды лыжника удалось лишь, когда на помощь подъехали еще несколько мужчин. У парня перелом двух рук, один из которых открытый, и перелом ноги.

От перепадов температур многие кубанцы отходят с трудом - отметки скачут от плюса к минусу и обратно. Ощущение, будто февраль бьется в конвульсиях. И, судя по прогнозам синоптиков, последний месяц зимы напоследок еще даст жару.

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