Последние новости на 29 марта 2021: В Краснодаре аварийно сел Boeing-737 из Москвы

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Последние новости на 29 марта 2021. В Краснодаре совершил аварийную посадку Boeing-737 из Москвы. Пилоты сообщили о неисправности закрылков. Перед посадкой самолет намотал несколько кругов над городом.

В Краснодаре в ДТП с такси опрокинулся грузовик с песком. Авария случилась на улице Красных Партизан.

Водителя администрации поселения под Майкопом обвиняют в мошенничестве. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В Краснодаре запустили онлайн-проект об истории улицы Рашпилевской. Жители и гости города могут прогуляться по ней виртуально.

В Краснодаре обсудили реконструкцию улицы Чапаева. Ее планируют обновить в рамках проекта «Семь улиц».