«Вор в законе» Коба Краснодарский ждет суда в СИЗО Краснодара

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Коба Краснодарский (Коба Дзидзишвили) предстанет перед судом в краевом центре. Против 48-летнего местного жителя было возбуждено дело по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии.

С мая 2012 года Коба Краснодарский в преступной среде именовал себя как "вор в законе". У авторитета уже есть ходки на зону, он неоднократно привлекался за различные кражи.

- "Отец" местной мафии пользовался безоговорочным авторитетом у преступного мира Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области. Задержали "вора в законе" сотрудники краевых управлений МВД, ФСИН и ФСБ, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Теперь Коба сидит на нарах в следственном изоляторе и ждет суда.

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