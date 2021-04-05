В нарядах из легкой ткани казакам будет не так жарко следить за безопасностью туристов Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Казаков в Сочи переоденут в одежду из габардина. Об этом стало известно на совещании в администрации курорта.

- На совещании обсуждали новую летнюю форум казаков-дружинников. И по согласованию с атаманом Черноморского казачьего округа решено сшить наряды казакам из габардина и хлопчатобумажных тканей, - сообщили в мэрии курорта.

В жарком Сочи казакам летом будет не так душно в такой одежде. И уже к 20 мая новую форму бравым хлопцам обещают сшить.

Кстати, курортный сезон в Сочи в этом году откроют на месяц раньше обычного. 1 мая в городе уже ждут туристов. И пока казаки будут охранять туристов, за качеством отдыха в Сочи проследит летний межведомственный оперативный штаб.

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