Последние новости на 6 апреля 2021: 23-летний полицейский насмерть сбил человека в Краснодаре

Последние новости на 6 апреля 2021. 23-летний полицейский насмерть сбил человека в Краснодаре. Он не справился с управлением, сбил пешехода, а потом врезался в иномарку.

Дольщикам трех проблемных долгостроев на Кубани выплатят более 1 млрд рублей. Денежную компенсацию получат те, кто так и не дождался свои квартиры в ЖК «Абсолют» в Сочи и двух литеров в ЖК «Преображенский» в Краснодаре.

В Сочи водитель такси врезался в автобусную остановку. Мужчину зажали в авто и ему понадобилась помощь спасателей, так как сам он выбраться не смог.

Нарушителей парковок в Краснодаре опять начнут отслеживать фото- и видеофиксаторы. Нерадивых автовладельцев ежедневно будут выявлять с помощью мобильных комплексов.