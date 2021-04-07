Скриншот с видео: vk.com/typical_adler

Последние новости на 7 апреля 2021. Жителя Сочи оштрафуют после видео с жаркой шашлыка на балконе. На мужчину в полицию пожаловались соседи.

В Краснодаре восстановили трамвайные маршруты на улице Московской. В краевой столице 6 апреля возобновили движение по разворотному кольцу.

Виктор Ганчаренко стал главным тренером «Краснодара». Соглашение с белорусским специалистом рассчитано на два года.

Национальный парк Сочи ввел обязательную регистрацию для туристов. Теперь это станет обязательной процедурой.

На Кубани не освоили 260 млн рублей, полученных от курортного сбора. Лишь треть средств были пущены в дело пятью муниципалитетами.