Последние новости на 22 апреля 2021: в Сочи при пожаре погибли сын и отец

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Последние новости на 22 апреля 2021. В Сочи неизвестный проломил женщине голову возле ее дома. Пострадавшая с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга доставлена в больницу.

Полицейские из Ейска написали коллективный рапорт на начальника. Их достал беспредел в отделе.

Водитель микроавтобуса погиб в тройном ДТП на Кубани. Мужчина скончался на месте.

В Сочи в День города Никас Сафронов представит свои новые картины. В городском художественном музее начнет работу персональная выставка знаменитого художника.

33 новых трамвая ждет Краснодар. Подвижный состав общественного транспорта обновляется.