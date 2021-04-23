Матвей Сафонов с супругой Анастасией Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Последние новости на 23 апреля 2021. Вратарь «Краснодара» и сборной России Сафонов впервые станет отцом. Матвей и его супруга Анастасия тщательно скрывают беременность от общественности.

В Новороссийске прошла репетиция парада, который не увидят жители города. Следующие репетиции пройдут 3, 4, 5 и 7 мая.

Полицейский из Абинска незаконно изъял у кафе 8,5 тысяч бутылок пива. И все они испортились.

Житель Краснодара стал жертвой мошенников два раза за сутки. Мужчина попался на строительных инструментах.

В Адыгее двое полицейских шантажом вымогали у местной жительницы 87 тыс. рублей. Стражи порядка требовали денег с женщины за недоказанное хищение.