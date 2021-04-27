Последние новости на 27 апреля 2021: Компанию в Краснодаре оштрафовали на 100 тыс. рублей за трудоустройство чиновника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости на 27 апреля 2021. Компанию в Краснодаре оштрафовали на 100 тыс. рублей за трудоустройство чиновника. Отдел кадров не сообщил по месту работы бывшего служащего о его новом месте труда.

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