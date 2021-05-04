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Последние новости на 4 мая 2021. В Сочи автомобиль рухнул с моста в реку. Водитель отделался лишь царапинами.

На Кубани 20-летнего парня будут судить за уклонение от армии. Он игнорировал призыв.

82-летние супруги подрались до реанимации в Краснодаре. Муж ударил жену сковородой по голове, а она в ответ пырнула его кухонным ножом.

Кубанские спортсмены выиграли чемпионат Европы по прыжкам на батуте. Соревнования прошли в Сочи.

На Кубани вандалы изрисовали черным маркером «Окна Победы». ЧП произошло в станице Динской.