Последние новости на 7 мая 2021. Житель Саратова нашел в Краснодаре чужую карту и купил себе телефон. Однако полиция не оставила это незамеченным.

Вандалы, снесшие статую Рыжего из «Иванушек», задержаны в Сочи. Их удалось вычислить с помощью системы видеонаблюдения, установленной на здании.

В Сочи внедорожник сбил 15-летнюю школьницу. Девочка перебегала улицу в неположенном месте.

Травмированной в поезде пассажирке помогут вернуться из Сочи домой. Сотрудники компании вышли на связь с туристкой для установления всех обстоятельств.

В Краснодаре кондукторам и водителям трамваев повысят зарплату. Оплата труда вырастет на 4,9%.