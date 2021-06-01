Что произошло за ночь 1 июня: На Кубани пятиклассник нашел в лесу пистолет

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Что произошло за ночь 1 июня 2021. На Кубани пятиклассник нашел в лесу пистолет. По данному факту полиция проводит проверку.

В Краснодаре мужчина забрался на подстанцию и получил смертельный удар током. Идет проверка.

В Анапе пенсионер за рулем иномарки устроил аварию с шестью автомобилями. По факту ДТП проводится проверка.

кс-главу из Щербиновского района снова поймали на растрате имущества. На этот раз он подделывал документы о расходах на служебный автомобиль.

В Черном море продолжает дрейфовать масляное пятно от нефтепродуктов. Пленку собирать не будут.