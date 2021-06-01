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Общество1 июня 2021 8:53

Что произошло за ночь 1 июня: На Кубани пятиклассник нашел в лесу пистолет

Что произошло за ночь 1 июня в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Что произошло за ночь 1 июня 2021. На Кубани пятиклассник нашел в лесу пистолет. По данному факту полиция проводит проверку.

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