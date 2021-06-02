Что произошло за ночь 2 июня: Умерла мать экс-губернатора Кубани

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Что произошло за ночь 2 июня 2021. Умерла мать экс-губернатора Кубани. Она скончалась на 88 году жизни.

Адвоката из Новороссийска отправили в колонию за обман клиентки на 800 тысяч рублей. За эти деньги мужчина пообещал забрать дело из суда.

69-летний житель Кубани напал на друга и отправился в колонию на 7 лет. Потерпевший остался жив после 13 ударов кухонным ножом.

В Гулькевичах женщина за рулем врезалась в стоящий грузовик. Семейную пару госпитализировали.

Главу Кущевского района оштрафовали на 160 тысяч за квартиры для сирот. Администрация смогла приобрести жилье только после прокурорского предписания.