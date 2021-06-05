Что произошло за ночь 5 июня: Кубань подписала соглашения на ПМЭФ на 160 млрд рублей

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Что произошло за ночь 5 июня 2021. Кубань заключила на Петербургском международном экономическом форуме соглашения почти на 162 млрд рублей. Это почти в 10 раз больше, чем в 2019 году.

Впалые глаза и уставший вид: бывший губернатор Кубани Александр Ткачев впервые появился на публике через три года после ухода из Минсельхоза. Приближенные к экс-главе Краснодарского края говорят, что его подкосила смерть матери.

На улицы Краснодара могут вернуть эвакуаторы. Спецтранспорт будет расчищать дороги от незаконно припаркованных машин.

«Поплыли!»: Десятки улиц подтопило в Туапсинском районе из-за проливного дождя. Уровень воды в реках достиг критических отметок.