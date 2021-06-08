Что произошло за ночь 8 июня: Житель Кубани украл тапочки соседа за 500 рублей

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Что произошло за ночь 8 июня 2021. Житель Кубани украл тапочки соседа за 500 рублей. А перед этим разбил стекло дома.

Семья из станицы Удобной убила младенца из-за криков по ночам. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Бывший технадзор мэрии Новороссийска отправился в тюрьму за откат в 400 тысяч рублей. Он хотел скрыть некачественные работы по ремонту водопровода.

На Кубани банда лже-электриков продала неисправное оборудование на 160 тысяч рублей. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

В Краснодаре электрика убило током от уличного фонаря. Проводится проверка.