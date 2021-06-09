Что произошло за ночь 9 июня: Максим Аверин приехал работать в Сочи

Артист Максим Аверин на встрече с генеральным директором СКФО Владимиром Кузнецовым

Что произошло за ночь 9 июня 2021. Максим Аверин приехал работать в Сочи. Артиста назначили новым художественным руководителем концертно-филармонического объединения.

Житель Кубани станет фигурантом уголовного дела за сбор краснокнижной иглицы. Он причинил ущерб природе на 2 млн рублей.

Чиновника из Сочи арестовали за то, что он не обратил внимание на отель-самострой. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

В Сочи начал цвести самый опасный цветок Кавказа. Аромат этого растения может убить даже на расстоянии.

В Краснодаре спасли больного коронавирусом мужчину с 95% повреждением легких. Пациент провел в реанимации более двух месяцев.