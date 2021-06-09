Адские пробки сковали курорт из-за стрельбы в Адлере, где погибли двое приставов Фото: Зоя ВИШНЕВАЯ

Адские пробки сковали курорт из-за стрельбы в Адлере, где погибли двое приставов. С самого утра весь город стоял на ушах. В спальном районе застрелили сотрудников местного ФССП.

Как стало известно «КП» – Кубань», стрельба в Адлере, где погибли двое приставов, началась после того, как местный житель отказался выполнять судебное решение о сносе магазинов. Вместо общения с приставами мужчина открыл огонь по ним. Оба сотрудника погибли на месте.

Из-за стрельбы в Адлере, где погибли двое приставов, в городе образовались огромные заторы. Они достигли уже девяти баллов, но продолжают расти.

Адские пробки сковали курорт из-за стрельбы в Адлере, где погибли двое приставов

Из-за заторов на дорогах кареты Скорой помощи вынуждены искать способы объезды. Не помогает даже проблесковый маячок. Поток машин такой плотный, что каретам некуда уйти для обеъезда.

Сам стрелок уже задержан. Сейчас с ним работают правоохранители.

нем 9 июня в центре Сочи случилось ЧП. 61-летний мужчина открыл огонь по судебным приставам, которые приехали выполнять судебное решение о сносе бараков в районе пансионата «СССР». Стал известен список погибших приставов при стрельбе в Адлере.

Как стало известно «КП» – Кубань», в результате стрельбы в Адлере убиты сотрудники местного ФССП:

- Андраник Матевосян, 35 лет, судебный пристав-испонитель Адлерского района

- Альберт Агозян, 36 лет, пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.