Что произошло за ночь 19 июня: Краснодарцы задержали мужчину, который приставал к девочке-подростку

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«КП» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 19 июня в Краснодарском крае. Краснодарцы задержали мужчину, который приставал к девочке-подростку. Ему грозит административный арест.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал единственный способ вернуться к нормальной жизни в условиях пандемии. В регионе продолжают фиксировать рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.

В Краснодаре осудили мужчину, который показал зад толпе с памятника казакам. Его приговорили к двум годам тюрьмы условно

В Сочи отреагировали на открытие границ с Турцией. На главном российском курорте конкуренции не боятся.