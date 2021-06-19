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Общество19 июня 2021 8:21

Что произошло за ночь 19 июня: Краснодарцы задержали мужчину, который приставал к девочке-подростку

Что произошло за ночь 19 июня в Краснодарском крае
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

«КП» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 19 июня в Краснодарском крае. Краснодарцы задержали мужчину, который приставал к девочке-подростку. Ему грозит административный арест.

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