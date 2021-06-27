Что произошло за ночь 27 июня: в Белореченском районе Кубани подтопило 150 дворов и 10 домов

Скрин видео пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Узнали, что произошло за ночь 27 июня на Кубани. В Белореченском районе Кубани река вышла из берегов, подтопило 150 дворов и 10 домов. На месте работают водооткачивающие машины, масштабы оцениваются с беспилотников.

26 июня Краснодарский край снова попал под удар стихии, которая разбушевалась в Анапе и Геленджике, от дождевых вод подтопило дома в Хадыженске. Также пострадал поселок Южный в Белореченском районе, здесь из-за залповых осадков вечером река вышла из берегов.

На Краснодарский край 26 июня обрушились ливни. Сильнейшие дожди обрушились на Геленджик, Анапу и Хадыженск. Там за утро выпала месячная норма осадков. Дороги городов затопило, также «ушли под воду» и дворы.

На улицах в некоторых местах уровень воды достигал нескольких десятков сантиметров.

Гроза также разбушевалась не на шутку. По дороге на Куматырь, под Анапой, молния ударила в столб. Из-за мощного разряда оборвало провода, они упали на землю и загорелись. На участке в обе стороны собрались вереницы машин. Водители не торопились проезжать место ЧП из-за искрящихся электрокабелей.