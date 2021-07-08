Последние новости на 8 июля: в подтопленных районах Кубани жителей вакцинируют от дизентерии и брюшного тифа

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Рассказываем последние новости на 8 июля на Кубани.

В подтопленных районах Кубани жителей вакцинируют от дизентерии и брюшного тифа. Стартовал обход дворов в сельских населенных пунктах. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

- Данная профилактическая мера необходима для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, - считают медики.

Волонтеры Приморско-Ахтарска оказывают помощь жителям пострадавшего от наводнения Туапсинского района. Добровольцы расчищают от грязи и ила подтопленные территории.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию в сочинском селе, которое ливни отрезали от цивилизации. Надзорное ведомство следит за восстановлением дороги в Аибге, жители которой остались без воды, продуктов и лекарств.

В Адыгее на трассу обрушился камнепад. На расчистку дороги потребовалось больше часа.