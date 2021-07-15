Последние новости на 15 июля: подростка, до смерти забившему свою любовницу, отправили в колонию

Рассказываем последние новости на 11 июля на Кубани. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рассказываем последние новости на 15 июля на Кубани.

Кстати, в оперштабе Краснодарского края уточнили, что владельцы гостиниц не могут выселять туристов, которые уклоняются от вакцинации. Но за невыполнение правил, которые действуют в регионе, туристам грозит штраф.

17-летнего подростка, до смерти забившего свою 32-летнюю любовницу, отправили в колонию на семь лет. После публикации в «Комсомолке», придавшей огласке произошедшее, дело возбудили, а малолетнего воздыхателя задержали.

Кубани угрожает африканский уровень ультрафиолета. Жителям и гостям Краснодарского края рекомендуют не выходить на улицу в самое пекло.

На Кубани втрое увеличили штраф за неоплату парковки машины. Размер штрафа теперь составляет три тысячи рублей.