Что произошло за ночь 16 июля: Мэрии Новороссийска запретили покупать телевизор почти за 2 миллиона рублей

Что произошло за ночь 16 июля 2021. Мэрии Новороссийска запретили покупать телевизор почти за 2 миллиона рублей. Закупка была отменена.

В Абинском районе мужчина сбил 10-летнего велосипедиста и уехал. Полиция разыскивает нарушителя.

В Геленджике мужчина упал с кручи и разбился. Тело обнаружили спасатели.

В Краснодарском крае прокуратура добилась покупки лекарства для женщины. Выдавать препарат по рецепту ей отказывали.

Цены на отдых в Сочи стали ниже турецких. АТОР дала сравнительный анализ стоимости туров в разгар лета.