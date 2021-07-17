Что произошло за ночь 17 июля: На Кубани сгорело общежитие при монастыре Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Что произошло за ночь 17 июля 2021. На Кубани сгорело общежитие при монастыре. В Тимашевском районе ввели особый противопожарный режим.

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