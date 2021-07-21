Что произошло за ночь 21 июля: Сайт скорой помощи Новороссийска заблокируют из-за порномедсестры

Фото: скриншот сайта Скорой помощи Новороссийска

Что произошло за ночь 21 июля 2021. Сайт скорой помощи Новороссийска заблокируют из-за порномедсестры. Его взломали хакеры.

Спасатели полтора часа уговаривали девушку спуститься с колеса обозрения в Краснодарском крае. Она забралась на аттракцион в поселке Лермонтово.

Подросток из Ленинградского района набросился на друга с ножом из-за переписки в соцсетях. Он нанес парню четыре удара лезвием в шею и живот.

На Кубани чиновник год выписывал себе премии просто так. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Краснодаре доставщик на мопеде плюнул в полицейского. Личность нарушителя устанавливается.