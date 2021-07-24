Наводнение в Сочи

В Сочи дожди с грозами будут идти до 28 июля. По прогнозам синоптиков,город снова может затопить.

- Залповые ливни прогнозируем и 24 июля, - пояснили сайту "КП"-Кубань" в краснодарском гидрометцентре. - А в целом ливни с грозами будут до 28 числа. К концу июля осадки, правда, будут уже меньше.

Сочи в очередной раз накрыла стихия. Затоплены улицы, утонули машины, вода зашла в дома и магазины. Затоплена часть федеральной трассы. В городе создан оперативный штаб.

- По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до вечера 24 июля в отдельных районах южной половины края ожидается сильный дождь с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду, - сообщают в оперштабе Кубани. - На Черноморском побережье – ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза. Kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию из затопленного города.