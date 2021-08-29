Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

«КП» - Кубань» сообщает последние новости на 29 августа в Краснодарском крае.

Раскрыта тайна найденного в центре Краснодара бункера. После того, как рабочие разрыли подземный ход, его исследовали специалисты.

Мэрия Краснодара выясняет, как в центре города образовался огромный провал. Глубина ямы - около 5 метров! Теперь по одной полосе ни пройти ни проехать.

Пока одни отпускники с шоколадным загаром ринулись домой, попав в гигантскую пробку, другие, наоборот, устремились на пляжи в приморские города. Несмотря на то, что не за горами начало учебного года, лежаки у моря не простаивают. Показываем, как выглядят курорты Краснодарского края в последние выходные августа.

А тем временем на Черноморском побережье появились новые неожиданные развлечения.