Что произошло за ночь 2 сентября: Третья волна коронавируса накрыла Кубань

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Что произошло за ночь 2 сентября 2021. В Сочи из-за затяжного дождя подготовили пункты эвакуации. Осадки на курорте ожидаются в течение всего дня, 2 сентября.

В Новороссийске два человека пострадали в ДТП с автобусом. 32-летняя женщина, управляя легковым автомобилем, нарушила правила и столкнулась с пассажирским автобусом.

В первый день осени на Красную Поляну обрушился ливень с градом. За несколько минут осень на курорте сменило зимнее настроение – земля была усыпана белым горохом.

В Сочи смерч вышел на берег и поднял в воздух шезлонги. Жителей Адлера испугал вихрь, образовавшийся в акватории Черного моря.

Около театра Драмы в Краснодаре столкнулись иномарка, авто каршеринга и машина ДПС. По словам очевидцев, пострадавших нет.