Что произошло за ночь 9 сентября: Бывший сайт прокуратуры Краснодарского края продали мошенникам

Фото: Алексей Аванесян

Что произошло за ночь 9 сентября 2021. Бывший сайт прокуратуры Краснодарского края продали мошенникам. Теперь он предлагает быстрые займы.

Кубанский полковник с поддельным дипломом о высшем образовании стал начальником в МВД. Сейчас в отношении экс-полицейского возбуждено уголовное дело.

В Анапе водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся. Автомобиль и его владельца уже нашли.

В Сочи задержали приезжую с пакетом наркотиков. Женщина прятала закладки в лесу под деревом.

Отельеры в Краснодарском крае ужесточили условия бронирования номеров. Теперь за отказ начислят 100-процентный штраф.