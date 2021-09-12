Последние новости на 12 сентября в Краснодарском крае: что известно о следователе полиции, который сбежал с 3 млн взятки во время спецоперации на Кубани

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

«КП» - Кубань» сообщает последние новости на 12 сентября в Краснодарском крае.

На Кубани по-прежнему в розыске следователь полиции, который сбежал с 3 миллионами рублей. Напомним, от краснодарских силовиков он угнал на отцовской машине. «КП» - Кубань» выяснила, что известно о правоохранителе, которого ищут уже не первый день.

В море у Анапы произошло землетрясение. Сейсмостанция зафиксировала магнитуду 3,7.

В Сочи неизвестные расстреляли кошку, а туристка ее спасла.

Моргенштерн опубликовал разоблачительное видео, в котором признался, почему помогает Илюше Худобе из Тимашевска. После этого пользователи Сети сразу же лишили певца звания «великий благотворитель».

В Краснодаре на жителей многоэтажки повесили долги за капремонт дома. Хотя люди исправно платят несколько лет по сборам.