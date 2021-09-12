Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2021 7:05

Последние новости на 12 сентября в Краснодарском крае: что известно о следователе полиции, который сбежал с 3 млн взятки во время спецоперации на Кубани

«КП» – Кубань» сообщает последние новости на 12 сентября 2021 года в Краснодарском крае
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

«КП» - Кубань» сообщает последние новости на 12 сентября в Краснодарском крае.

На Кубани по-прежнему в розыске следователь полиции, который сбежал с 3 миллионами рублей. Напомним, от краснодарских силовиков он угнал на отцовской машине. «КП» - Кубань» выяснила, что известно о правоохранителе, которого ищут уже не первый день.

В море у Анапы произошло землетрясение. Сейсмостанция зафиксировала магнитуду 3,7.

В Сочи неизвестные расстреляли кошку, а туристка ее спасла.

Моргенштерн опубликовал разоблачительное видео, в котором признался, почему помогает Илюше Худобе из Тимашевска. После этого пользователи Сети сразу же лишили певца звания «великий благотворитель».

В Краснодаре на жителей многоэтажки повесили долги за капремонт дома. Хотя люди исправно платят несколько лет по сборам.