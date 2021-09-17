Николай Гриценко проголосовал в первый день выборов в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Избирательный участок в Краснодаре посетил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко. Он отдал свой голос в пятницу, 17 сентября.

- Сегодня у нас важные выборы, − все мы, по сути, выбираем курс страны на ближайшие 5 лет. Новому составу Госдумы предстоит решить ряд очень важных задач, - отметил Николай Гриценко.

Николай Гриценко отметил, что выборы проходят с соблюдением всех мер эпидбезопасности. На входе измеряется температура, обрабатываются руки. Каждому выдается индивидуальная ручка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что избирательные участки уже посетили вице-губернаторы Краснодарского края Сергей Болдин, Александр Руппель и Анна Минькова. Также отдали свой голос глава Сочи Алексей Копайгородский и мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский.