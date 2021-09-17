Глава Новороссийска проголосовал на выборах депутатов Госдумы в школе

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Глава Новороссийска отдал свой голос на своем избирательном участке в школе № 21. Об этом Игорь Дяченко сообщил в социальных сетях.

- Уважаемые жители Новороссийска, призываю и вас не оставаться в стороне от важного события в жизни нашей страны, региона и нашего города. Выборы продлятся три дня: с 17 по 19 сентября включительно. Найдите время посетить свой избирательный участок в эти три дня и исполнить свой гражданский долг, - написал Игорь Дяченко.

Глава города-героя отметил, что выборы проходят с соблюдением антиковидных мер.

В Краснодарском крае сегодня открылись свыше 2,8 тысячи избирательных участков. Они будут работать до 20 часов 19 сентября.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в выборах приняли участие мэр Сочи Алексей Копайгородский и глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

В Краснодаре избирательные участки посетили заместители губернатора Краснодарского края Сергей Болдин, Александр Руппель и Анна Минькова.