Что произошло за ночь 2 октября: Жильцы многоэтажки превратили детскую площадку в курятник

Фото: Евгения Халикова

Что произошло за ночь 2 октября в Краснодарском крае.

Жильцы многоэтажки превратили детскую площадку в курятник: Птичник во дворе дома по улице Атарбекова многим не дает покоя. В мэрии Краснодара объяснили, кто и как должен его убирать.

В Краснодаре начались выборы мэра. Новый градоначальник появится в кубанской столице, пройдя несколько этапов. Кто из «народных» кандидатов точно туда не пойдет.

В Краснодаре на улице Московской уложили еще 100 метров трамвайного пути.

Уже подготовлено почти 2 километра полотна вместе с разворотным кольцом.

Маршрутка столкнулась с ассенизационной машиной в Краснодаре. ДТП случилось на улице Российской.

Власти Адыгеи ищут того, кто выбросил целую гору болгарского перца у дороги. Сейчас проводят проверки.