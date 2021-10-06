Что произошло за ночь 6 октября: Полицейский попал в аварию и заживо сгорел в своем автомобиле на Кубани

Что произошло за ночь 6 октября: Полицейский попал в аварию и заживо сгорел в своём автомобиле на Кубани

Что произошло за ночь 6 октября 2021. Полицейский попал в аварию и заживо сгорел в своём автомобиле на Кубани. Мужчина нарушил правила дорожного движения и врезался в забор, от удара автомобиль вспыхнул.

На Кубани полицейский повесил на станичника дело, которое тот не совершал. Страж порядка составил протокол в отношении 36-летнего мужчины, хотя знал, что тот не совершал подобных проступков.

В Краснодаре по плану перепись населения пройдут более 1 миллиона жителей. Для горожан открыт раздел на сайте администрации города с информацией о переписи-2021.

Восстановить движение на Восточном обходе Краснодара планируют в конце октября. Из-за ремонта моста на трассе М-4 "Дон" въезды в краевую столицу превратились в огромную пробку.

Cтали известны причины исчезновения 13-летней девочки из Новороссийска. Ее искали в начале октября.