Ксения Собчак попала в аварию в Сочи

Что произошло за ночь 11 октября: пострадавшая пассажирка аварии, которую устроил водитель Ксении Собчак в Сочи, находится в тяжелом состоянии. Авария случилась в Сочи 9 октября вечером, в ней пострадала 30-летняя Оксана С., а также водитель автомобиля «Фольцваген», в который врезался «Мерседес» с Ксений Собчак.

Еще одна девушка – 35-летняя тренер по медитации, погибла на месте.

Сама Ксения Собчак, по данным следствия, не пострадала. Однако после аварии она улетела домой и уже в Москве обратилась к врачам, которые поставили ей сотрясение мозга и ушибы.

А тем временем жертва аварии – 30-летняя Оксана С. находится в тяжелом состоянии в больнице.

- У девушки ушиб головного мозга, перелом основания черепа, открытый перелом голени, она пока что находится в неконтактном состоянии, - рассказали в больнице.

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Вместе с водителем такси в Сочи мы проехались тем маршрутом, которым ехала Ксения Собчак 9 октября.

- В тот день объездная трасса была перекрыта до 23:00 из-за соревнования по триатлону, - говорит таксист, как только мы выехали из «Розы Хутор» (продолжение)

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