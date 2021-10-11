Ксения Собчак попала в аварию в Сочи
Что произошло за ночь 11 октября: пострадавшая пассажирка аварии, которую устроил водитель Ксении Собчак в Сочи, находится в тяжелом состоянии. Авария случилась в Сочи 9 октября вечером, в ней пострадала 30-летняя Оксана С., а также водитель автомобиля «Фольцваген», в который врезался «Мерседес» с Ксений Собчак.
Еще одна девушка – 35-летняя тренер по медитации, погибла на месте.
Сама Ксения Собчак, по данным следствия, не пострадала. Однако после аварии она улетела домой и уже в Москве обратилась к врачам, которые поставили ей сотрясение мозга и ушибы.
А тем временем жертва аварии – 30-летняя Оксана С. находится в тяжелом состоянии в больнице.
- У девушки ушиб головного мозга, перелом основания черепа, открытый перелом голени, она пока что находится в неконтактном состоянии, - рассказали в больнице.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авария случилась вблизи знака «Опасный поворот»: проехали путем Ксении Собчак, которая попала в смертельное ДТП в Сочи
Вместе с водителем такси в Сочи мы проехались тем маршрутом, которым ехала Ксения Собчак 9 октября.
- В тот день объездная трасса была перекрыта до 23:00 из-за соревнования по триатлону, - говорит таксист, как только мы выехали из «Розы Хутор» (продолжение)
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
"Сбежала с места ДТП со смертельным исходом": россияне не пощадили Ксению Собчак
Сама телеведущая не устает оправдываться (подробности)