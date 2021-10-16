В парке Галицкого зацвело необычное дерево

Фото: officialparkkrasnodar

Экзотическое бутылочное дерево зацвело в парке Галицкого. Гость из Южной Америки распускается осенью, его цветок живет только один день, а потом опадает.

- Вскоре бутылочное дерево начнет распускать и остальные бутоны. Следите за ним, когда будете на прогулке, - отмечается на официальной странице парка в Instagram.

Сейчас растение нарыто защитным куполом. Так его подготовили к зиме.

Бутылочное дерево появилось в парке в мае 2020 года. Характерная особенность этого растения – необычная раздутая форма ствола. В дождливый период хоризия накапливает воду и постепенно принимает форму «бутылки». У нее есть еще несколько названий - хлопковое дерево, ватное дерево или дерево шелкового волокна.

Бутылочное дерево накрыто защитным куполом. Фото: officialparkkrasnodar

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