В парке Галицкого зацвело необычное дерево

Фото: officialparkkrasnodar
Экзотическое бутылочное дерево зацвело в парке Галицкого. Гость из Южной Америки распускается осенью, его цветок живет только один день, а потом опадает.
- Вскоре бутылочное дерево начнет распускать и остальные бутоны. Следите за ним, когда будете на прогулке, - отмечается на официальной странице парка в Instagram.
Сейчас растение нарыто защитным куполом. Так его подготовили к зиме.
Бутылочное дерево появилось в парке в мае 2020 года. Характерная особенность этого растения – необычная раздутая форма ствола. В дождливый период хоризия накапливает воду и постепенно принимает форму «бутылки». У нее есть еще несколько названий - хлопковое дерево, ватное дерево или дерево шелкового волокна.
Бутылочное дерево накрыто защитным куполом. Фото: officialparkkrasnodar
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