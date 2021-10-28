Что произошло за ночь 28 октября в Краснодарском крае: Паркурщик упал на крышу ресторана в Красной Поляне

У мужчины множественные травмы. Фото: ЮРПСО

Что произошло за ночь 28 октября 2021 года. Паркурщик упал на крышу ресторана в Красной Поляне. Сейчас он в больнице.

К 14 годам лишения свободы приговорили педофила, надругавшегося над двумя девочками в Краснодаре. Преступление совершено весной текущего года.

В Новороссийске мужчину подозревают в убийстве сожительницы и ее отца. Инцидент произошел накануне ночью.

Пенсионера насмерть сбила легковушка в Темрюкском районе Кубани. Мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Адыгее фигурантами уголовного дела стали отец и сын, покрывавшие убийство. Они помогли преступнику скрыть следы.