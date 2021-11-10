Что произошло за ночь 10 ноября в Краснодарском крае: Норд-ост подует в Новороссийске Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Что произошло за ночь 10 ноября 2021 года. Норд-ост подует в Новороссийске. Северо-восточный ветер усилится в ближайшие часы.

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Кубанский фермер Павел Постевой снова запустил вирусное видео. Птицевод поймал курицу за несением яиц в весьма необычном месте.