Что произошло за ночь 11 ноября в Краснодарском крае: Два грибника заблудились в лесу Крымского района

Два грибника заблудились в лесу Крымского района Кубани Фото: "Кубань-СПАС"

Что произошло за ночь 11 ноября 2021 года. Два грибника заблудились в лесу Крымского района. На помощь потерявшим тропу пришли спасатели.

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