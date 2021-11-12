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Общество12 ноября 2021 7:44

Что произошло за ночь 12 ноября в Краснодарском крае: ввели обязательную вакцинацию

Что произошло за ночь 12 ноября на Кубани
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последние новости на Кубани на 12 ноября

Последние новости на Кубани на 12 ноября

Рассказываем, что произошло за ночь 12 ноября. Последние новости.

Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями в Краснодарском крае введена на Кубани. Об этом стало известно в четверг, 11 ноября. Соответствующее постановление вступило в силу в регионе. Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями в Краснодарском крае начнется в ближайшее время. Когда начинается и кому нужна.

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