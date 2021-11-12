Что произошло за ночь 12 ноября в Краснодарском крае: ввели обязательную вакцинацию

Последние новости на Кубани на 12 ноября

Рассказываем, что произошло за ночь 12 ноября. Последние новости.

Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями в Краснодарском крае введена на Кубани. Об этом стало известно в четверг, 11 ноября. Соответствующее постановление вступило в силу в регионе. Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями в Краснодарском крае начнется в ближайшее время. Когда начинается и кому нужна.

В самое сердце: рэпер Kliff признался в убийстве своего отца. Артист из Краснодара взят под стражу по обвинению в тяжком преступлении.

Артисты Кубанского казачьего хора требуют отставки своего бессменного худрука.1500 человек подписали петицию в Минкульт РФ с просьбой вмешаться в ситуацию.

Моргенштерн резко высказался после укола за 168 миллионов рублей тяжелобольному мальчику, которому он помогал. Скандальный рэпер не смог молчать, узнав, что Илья Худоба получил спасительную инъекцию.