Что произошло за ночь 16 ноября в Краснодарском крае: Изобретатель попытался сжечь автомобиль

"Безумный Макс" по-краснодарски. Фото: скриншот

Что произошло за ночь 16 ноября 2021 года. Изобретатель из Краснодара попытался сжечь автомобиль. Автомеханик утверждает, что сконструировал единственную в мире шестерку-огнемет.

В Туапсинском районе в аварии погибла четырехлетняя девочка. Еще двое детей получили травмы.

В Белореченске под поезд попала неизвестная женщина. Полицейские сейчас устанавливают личность пострадавшей.

Прыжок автомобиля через трамвайные линии шокировал краснодарцев. Видео с рискованным трюком появилось в соцсетях благодаря очевидцу.