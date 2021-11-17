Что произошло за ночь 17 ноября в Краснодарском крае: 2-летний житель Новороссийска проглотил саморез

Саморез застрял в двенадцатиперстной кишке мальчика. Фото: gorbolnica1nvrsk
Что произошло за ночь 17 ноября 2021 года. 2-летний малыш из Новороссийска проглотил саморез. Врачи смогли извлечь инородное тело безоперационным способом.
"Газели" и остановку снес сильный ветер на Кубани. Погода в регионе разыгралась не на шутку.
Более 390 тысяч туристов планирует принять на новогодних праздниках Кубань. Большую часть ожидают в Сочи.
Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о нехватке кислорода в больницах. Проблем с поставками кислорода нет.