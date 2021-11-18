Что произошло за ночь 18 ноября в Краснодарском крае: Дождь из бетона повредил машины в Краснодаре

Мэр Новороссийска в первый рабочий день провел ряд встреч. Фото: dyachenko_nvrsk

Что произошло за ночь 18 ноября 2021 года. Глава Новороссийска Игорь Дяченко заявил об исцелении от коронавируса. Градоначальник поделился новостями о здоровье в соцсетях.

Водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом в Апшеронском районе Кубани. Мужчина впал в кому, после чего скончался в больнице.

В Адыгее сгорел торговый центр. Выгорели также соседние здания.

Сочинец украл 330 тысяч рублей у знакомого во время помощи с газификацией дома. Мужчина обратился к нему с просьбой, передал деньги, однако мошенник перестал выходить на связь.