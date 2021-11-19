Что произошло за ночь 19 ноября в Краснодарском крае: В Новороссийске нарушители масочного режима предстанут перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что произошло за ночь 19 ноября 2021 года. В Новороссийске нарушители масочного режима предстанут перед судом. Всего в суд Новороссийска было направлено 608 материалов.

Более 17 тысяч человек прошли восстановление после COVID-19 в здравницах Кубани. Перенесшим заболевание рекомендовано пройти лечение в 53 организациях.

В оперштабе Кубани опровергли возможность посетить ТЦ Сочи без QR-кода. Накануне посетители центра заявили о том, что сертификат для входа больше не требуется.

На 130 тысяч рублей порыбачил браконьер в Ейске. Улов мужчины обнаружили инспекторы ДПС.